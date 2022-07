Incidente a Lurate Caccivio: feriti un uomo e una giovane donna

Incidente in via Rapubblica a Lurate Caccivio. Poco copole ore 16 del28 luglio 2022 due auto si sono scontrate. Una ragazza di 21 anni e un uomo di 54 anni sono stati soccorsi da due aambulanze e da un'automedica. Nessuno dei due sembra avere riportato ferite così gravi da metterne in pericolo la vita, ma per uno di loro si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso in codice giallo. Le operazioni di soccorso e di sgombero della strada hanno causato disagi alla viabilità con code su entrambe le direzioni.