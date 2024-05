Incidente in via Pasquale Paoli a Como questa mattina 7 maggio intorno alle ore 7. Lo scontro è avvenuto tra un camion e un'auto in prossimità di una rotonda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'ambulanza della Croce Azzurra e gli agenti della questura. Ferito, ma non in modo grave, un uomo di 59 anni.