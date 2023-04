Incidente a Cernobbio: auto fuori strada

Incidente a Cernobbio intorno alle ore 18.30 del 4 aprile 2023. Un'auto guidata da un uomo di 73 anni è finita fuori strada. La vettura è andata a impattare contro un muretto a bordo strada. L'anziano al volante è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Da quanto si è appreso l'uomo non avrebbe riportato gravi ferite e lesioni ma la strada è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata. I vigili del fuoco hanno dovuto operare per liberare il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo.