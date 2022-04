Incidente tra 4 auto a Cantù: soccorsi anche due bambini

incidente a Cantù in via Manzoni poco dopo le ore 14 del 21 aprile 2022. Quattro auto sono rimaste coinvolte in uno scontro multiplo che, per fortuna, non ha causato vittime o feriti gravi. In tutto sono sei le persone coinvolte nell'incidente, tra loro anche due bambini di 11 e 12 anni che sono stati soccorsi tempestivamente tre ambulanze della Croce Bianca di Mariano Comense, Croce Azzurra di Como e Croce Rossa di Lomazzo. Sul posto oltre alla polizia locale sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto di strada interessato dall'incidente.