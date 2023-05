Scontro tra due auto a Fino Mornasco: traffico intenso

Un incidente ha causato gravi disagi al traffico a Fino Mornasco. Poco dopo le ore 13 del 12 maggio 2023 due auto si sono scontrate in via Garibaldi, poco lontano dalla farmacia Gerasi. Nessuna persona è rimasta ferita in modo serio ma a causa dell'incidente e delle operazioni di rimozione dei veicoli si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del sinistrio e per regolare la viabilità che è stata mesa a dura prova.