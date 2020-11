Incidente a Como in via Dante: traffico in tilt

Incidente in via Dante a Como intorno alle 18.45 del 12 novembre 2020. Due auto si sono scontrate all'incrocio tra via Dante Alighieri e via Tommaso Grossi. La causa sarebbe il mancato rispetto di una precedenza semaforica. Nessuno dei conducenti è rimasto ferito in modo grave ma l'incidente ha causato non pochi disagi alla viabilità. Il traffico è rimasto bloccato per il tempo necessario al soccorso delle persone coinvolte e allo spostamento dei veicoli incidentati.