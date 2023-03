Como, incidente in via Brogovico: scontro tra auto e moto

Incidente tra auto e moto questa mattina 30 marzo in via Borgovico a Como intorno alle 8.13. Le dinamiche dello scontro tra i due veicoli sono ancora da stabilire. Su Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) il fatto era segnalato come codice rosso ma dopo i primi soccorsi sul posto della Croce Rossa nessuno sembrerebbe in pericolo di vita. Ad vere la peggio un ragazzo di 16 anni. Possibili ripercussioni sul traffico. In aggiornamento.