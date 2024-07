Nuovo scenario per l'incidente a Turate dove è morto il motociclista: denunciata una donna per omicidio stradale

C'è una svolta sull'incidente mortale avvenuto a Turate lo scorso 26 giugno quando il giovane 23enne Riccardo Legnani stava percorrendo via Cavour, a bordo di una Ducati Monster 900 ed è improvvisamente caduto perdendo la vita a causa delle ferite riportate. Secondo le primissime informazioni nel giorno della tragedia il centauro aveva perso il controllo del mezzo dopo un sorpasso. Dopo le indagini condotte dai carabinieri di Cantù e in cui sono state visionate anche le telecamere della zona è emerso un nuovo scenario per cui ora è stata denunciata per omicidio stradale una donna, un'operaia classe '79. Nei video infatti si vede che il giovane 23enne aveva già praticamente terminato il sorpasso del furgone e dall'altra parte si vede la macchina guidata dalla donna compiere anche lei il sorpasso e impattare la moto. La macchina è stata sequestrata e la donna denunciata per omicidio stradale.