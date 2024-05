Incidente tra due moto a Eupilio: in ospedale due ragazzi di 16 e 18 anni

Grande spavento oggi domenica 26 maggio a Eupilio in via Lecco intono alle 14.45 quando due moto si sono scontrate. Le dinamiche del sinistro sono al vaglio dei carabinieri intervenuti anche sul posto. Velocissimi i soccorsi con due ambulanze e l'auto medica. Le condizioni dei due ragazzi sembravano molto gravi ed è scattato il codice rosso ma fortunatamente dopo le prime visite le ferite non sarebbero tali da mettere in pericolo la loro vita. Sono stati trasportati in codice giallo uno all'ospedale Manzoni di Lecco, l'altro al Sant'Anna.