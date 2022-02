incidente in via Oltrecolle a Como, poco dopo le ore 9.30 del 28 febbraio 2022. Due camion si sono scontrati in corrispondenza di una curva. I due mezzi pesanti procedevano in direzioni opposte. Il motivo dello scontro non è ancora chiaro. La strada è stata temporaneamente bloccata nell'attesa dei soccorsi e delle forze dell'ordine. Nessuno dei due conducenti sembra che abbia riportato ferite.