Tir urta un'auto in galleria e la fa sbandare: lunga coda in autostrada a Como

Un incidente avvenuto poco prima delle 15 del 2 luglio 2021 nella galleria di Quarcino a Como ha messo K.O. la viabilità autostradale per quasi un'ora. La dinamica non è del tutto chiara, ma dalle prime informazioni apprese sembra che un tir abbia urtato un'auto e che l'abbia fatta sbandare e poi girare. Nessuna persona è rimasta ferita ma le operazioni per effettuare i rilievi del sinistro e per lo sgombero della carreggiata hanno inevitabilmente causato grossi disagi al flusso veicolare. L'incidente è avvenuto in direzione Milano.