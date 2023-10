Incidente in Ticino, scontro tra un camion e una moto: ferito un 26enne italiano. È grave

Oggi 9 ottobre poco dopo le 15.30 a Grancia in Via Cantonale c'è è stato un incidente. Un camion, con alla guida un 57enne cittadino italiano della provincia di Como, si è immesso nella rotonda proveniente da via Cadepiano. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, c'è stato uno scontro con un 26enne motociclista italiano della provincia di Varese che circolava all'interno della rotatoria. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure al centauro lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 26enne ha riportato gravi ferite.