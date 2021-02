Incidente a Tavernola: ragazza di 30 anni contro un palo

Momenti di grande apprensione in via Silvio Pellico a Como (nella frazione di Tavernola) dove poco dopo le 8 della mattina dell'11 febbraio 2021 un'auto è rimasta coinvolta in un incidente. Alla guida c'era una donna di 30 anni. Per ragioni ancora in corso di accertamento la conducente è andata a sbattere contro un palo della luce a lato strada. Inizialmente si è temuto che fosse rimasta ferita in modo grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio, ma la donna è uscita illesa dall'abitacolo della vettura.