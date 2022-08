Incidente a Tavernerio: auto ribaltata

Incidente a Tavernerio intorno alle 11.30 del 21 agosto 2022. Due auto si sono urtate mentre transitavano sulla via Provinciale. Una delle due a seguito dell'urto si è ribaltata. Il conducente - un uomo di 51 anni - è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Azzurra di Como. Le sue condizioni, però, non hanno destato preoccupazione. L'uomo è uscito dall'abiotacolo illeso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Como per le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata stradale.