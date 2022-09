Scontro tra due auto sull'autostrada A9 nella tratta Lomazzo Nord - Fino Mornasco in direzione Como (Km26). Erano circa le 5 del mattino quando sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo in autostrada. Due le vetture coinvolte e due ragazzedi 22 anni ferite non in modo grave trasportate dal 118 all'ospedale Sant' Anna.