Incidente sull'autostrada A9 nella notte: morto un uomo di 49 anni

È accaduto questa notte sull'autostrada A9, nel tratto Turate-Saronno in direzione Lainate. Era da poco passata la mezzanotte quando, per cause ancora da stabilire, c'è stato un incidente che ha visto coinvolte tre auto e 6 persone: un uomo di 25 anni, uno di 38, due donne di 25 e 41 anni, una bimba di 4 e il 49enne purtroppo deceduto. Sul posto grande spiegamento di soccorsi: 3 ambulanze, un'automedica, il personale Ats di Novate, i vigili del fuoco di Varese, la polizia di Como, la polizia stradale, il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.

Gli altri feriti non sembrerebbero in pericolo di vita. Si attendono aggiornamenti e ricostruzioni ufficiali dell'incidente.