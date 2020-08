Cade durante il giro in bicicletta: ragazzino di Cantù grave in ospedale

Come riporta Torino Today, un ragazzino italiano 15enne di Cantù è ricoverato in condizioni gravi, anche se non è ritenuto in immediato pericolo di vita, all'ospedale Cto di Torino dopo che, nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 agosto 2020, è caduto con la sua bicicletta mentre faceva il giro del lago artificiale di Ceresole Reale insieme ad altre persone.

Il giovane, che si trova a Ceresole in villeggiatura, è stato trasportato in ospedale dall'elisoccorso del 118. Gli è stato riscontrato un grave trauma cranico ed è stato posto in coma farmacologico.

Oltre ai sanitari sul posto non sono intervenute le forze dell'ordine anche se successivamente sono stati informati i carabinieri della compagnia di Ivrea.