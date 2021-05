Drammatico incidente sulla statale Regina, scontro auto moto: muore un 47enne

È accaduto oggi, domenica 2 maggio sulla SS340, la statale Regina all'altezza dell'ingresso della galleria di Dongo. Un'auto e una moto si sono scontrate in maniera violentissima. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi: due ambulanze e l'elisoccorso in codice rosso. Inutili i tentativi di rianimazione. Erano circa le 13.30 quando è stato lanciato l'allarme. Sono ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente drammatico ma le fonti ufficiali segnalano il decesso del 47enne a bordo della moto. Seguiranno aggiornamenti. Sul posto anche i carabinieri di Menaggio per ricostruire il fatto e i vigili del fuoco del distaccamento di Dongo.