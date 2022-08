Incidente sulla Statale 36 direzione Laghi: due auto coinvolte

Incidente oggi 17 agosto alle 14.18 sulla Statale 36 del lago di Como e dello Spluga in direzione laghi nel tratto di Seregno San Salvatore. Due le auto coinvolte, una delle quali si è completamente ribaltata. L'incidente è stato segnalato inizialmente come codice rosso ma dopo l'arrivo dei soccorritori i due feriti, due uomini di 76 e 82 anni, non sembrerebbero in pericolo di vita. Il traffico sulla Valassina in direzione Laghi potrebbe essere rallentato. Sul posto oltre a due ambulanze e un'auto medica anche i vigili del fuoco di Monza con l'autopompa di Seregno e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone e gli agenti della polstrada di Milano.