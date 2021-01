Como, maxi incidente nel sottopasso di via Varesina: due persone incastrate nell'auto

Quattro veicoli coinvolti e sette persone ferite. E' il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle ore 11.40 del 30 gennaio 2021 a Como. Lo scontro è avvenuto in corrispondenza del sottopasso di via Varesina, all'altezza della rotatoria di Lazzago. La dinamica è al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto. Numerosi i veicoli del 118 accorsi per aiutare i feriti: quattro le ambulanze e due le automediche.

Due occupanti delle auto coinvolte sono rimasti incastrati nell'abitacolo, per questo motivo è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto i feriti e li hanno affidati alle cure del personale medico. Il traffico nel tratto del sottopasso è stato interdetto in entrambe le direzioni e deviato lungo la rotatoria.