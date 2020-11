Incidente mortale a Sormano: la vittima è un uomo di 47 anni

Incidente mortale a Sormano poco dopo le ore 15 lungo la provinciale 44. Un'auto e una moto si sono scontrate in via Pian del Tivano. L'uomo che viaggiava in sella alla moto è morto quasi sul colpo. Inutili i soccorsi del 118: quando i soccorritori sono arrivati con l'ambulanza del Sos di Canzo e con l'elicottero decollato dalla base di Villa Guardia, ormai per il centauro non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Como per i rilievi del sinistro e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto di strada sul quale si è verificato il tragico incidente.