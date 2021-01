Incidente a Sormano: donna incastrata nell'auto soccorsa dai vigili del fuoco

Incidente a Sormano intorno alle ore 16 del 17 gennaio 2021. Una Smart e un veicolo commerciale si sono scontrati quasi in modo frontale mentre percorrevano via Santa Valeria. Ad avere la peggio sembra sia stata la donna alla guida della Smart. Sul posto sono intervenute un'ambulanza del Sos di Canzo e l'elicottero del 118. Non si conoscono le condizioni della donna ma stando alle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Como per estrarre dall'abitacolo la conducente rimasta incastrata.