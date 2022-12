Incidente a Sorico, l'auto si ribalta: due feriti

Un incidente che ha inizialmente fatto temere il peggio: a Sorico due auto si sono scontrate sulla SS340 e una delle due vetture si è ribaltata su terminando la sua corsa sul fianco destro. A bordo delle due macchine c'erano due donne di 58 e 59 anni e un uomo di 60 anni. Due di loro sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale di Gravedona. Due ambulanze della Crioce Rossa di Colico e del Lariosoccorso di Dongo e un'automedica sono accorse sul posto in codice rosso. ben presto si è capito che le persone coinvolte non avevano riportato ferite tali da ritenerle in pericolo di vita. I vigili del fuoco di Sorico sono intervenuti per aiutare ad estrarre i feriti dalle vetture e mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dal sinistro.