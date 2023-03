Incidente tra auto e moto sulla provinciale a Lomazzo: in ospedale un ragazzo di 17 anni

Questa mattina 11 marzo 2023 intorno alle 9.35 c'è stato un incidente a Lomazzo all'incrocio tra la provinciale (sp32) e via Monte Cristallo. Le dinamiche dello scontro sono al vaglio dei carabinieri giunti sul posto per i rilievi. Il ragazzo alla guida della moto ha riportato ferite in codice giallo (media gravità) e non sembrerebbe in pericolo di vita. Il 17enne è stato poi trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia da un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo, dove è arrivato alle 10.20 ed è stato quindi ricoverato (codice giallo). Il conducente dell'auto non ha riportato ferite.

(foto di Ezio Cairoli)