Auto si scontra contro un grosso camion sulla Novedratese: due feriti

Brutto incidente questa mattina venerdì 19 luglio a Cirimido (Como) sulla Sp32. Un'auto si è scontrata contro un camion (autoarticolato). Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto uno dei feriti dalla vettura e lo hanno consegnato ai soccorritori del 118, intervenuti con un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo. Fortunatamente le ferite riportate non sarebbero gravi, ma la donna di 47 anni alla guida dell'auto è stata comunque trasportata in ospedale a Tradate in codice verde.