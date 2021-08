Incidente a Dizzasco, auto si ribalta con a bordo un ragazzino e un uomo: illesi

Incidente a Dizzasco, in località Muronico, intorno alle ore 16.30 del 18 agosto 2021. Un'auto si è ribaltata mentre percorreva la SP 13. le cause dell'incidente non sono ancora del tutto chiare. Non risultano altri veicoli coinvolti. A bordo della Fiat Panda ribaltata c'erano un uomo di 40 anni e un ragazzino di 14 anni. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale di Gravedona, ma da quanto risulta sono usciti dall'abitacolo illesi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza della Croce Rossa di Menaggio.