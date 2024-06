Incidente sulla Regina in galleria a Brienno: un'intera famiglia in ospedale con gravi ferite

Terribile incidente oggi domenica 2 giugno sulla statale Regina intorno alle 17.30 nel territorio comunale di Brienno, all'interno della galleria. Secondo le prime informazioni pervenute ci sarebbe una sola vettura coinvolta, molto probabilmente fuori controllo a causa di un malore dell’autista.

Quattro persone ferite, si tratta di una famiglia completa, genitori di 47 e 51 anni e i due figli di 12 e 17 anni, trasportati tutti in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco, ambulanza, elisoccorso e auto medica in codice rosso. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi.