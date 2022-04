Si ribalta con il quad davanti agli occhi della madre: paura per una ragazza a Villa Guardia

Una ragazza di 17 anni è rimasta ferita dopo essere rimasta coinvolto in una brutta caduta dal quad. La giovane viaggiava lungo il raccordo per la Pedemontana a Villa Guardia, intorno alle ore10.30 del 30 aprile 2022, mentre riportava il veicolo alla società di noleggio. Dietro di lei viaggiava la madre. Per ragioni ancora da capire il quad si è ribaltato e la ragazza è stata sbalzata in aria cadendo poi rovinosamente a terra. La 17enne è stata soccorsa in codice rosso da un'ambulanza del Sos di Appiano Gentile e da un'automedica. Le sue condizioni sono apparse inizialmente serie ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. All'ospedale si è potuto constatare che le condizioni della ragazza non erano gravi ma è stata trattenuta in osservazione.