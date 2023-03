Ieri sera 9 marzo 2023 intorno alle 22 i vigili del fuoco sono intervenuti urgentemente a Barni sulla Sp41. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente, l'auto è andata fuori strada e sono rimaste ferite tre persone tra cui un 22enne. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Sul posto un'ambulanza della Croce Rossa. Non sarebbero coinvolti altri veicoli.