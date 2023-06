Incidente sulla provinciale verso Canzo: strada chiusa e furgone ribaltato

Brutto incidente oggi pomeriggio 5 giugno sulla provinciale 40 (SP40) in direzione Canzo tra il comune di Buccinigo e quello di Erba. Erano circa le 14.50 quando un furgone, per motivi e dinamiche ancora da stabilire si è ribaltato sulla strada andando contro un'auto. Tre i feriti: un ragazzo di 25, uno di 26 anni e una donna di 61. Nessuno di loro sembrerebbe in pericolo di vita: nonostante i soccorsi siano stati avviati in codice rosso dopo i primi controlli sul posto le ambulanze del 118 sono ripartite in codice giallo. La strada è stata chiusa da entrambe le direzioni. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. In aggiornamento.