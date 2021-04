Esce di strada con l'auto e cade per alcuni metri: illeso a Pognana Lario

Un uomo di 45 anni è stato soccorso dopo essere rimasto coinvolto in un incidente lungo la strada lariana: la sua auto è uscita di strada tra Pognana Lario e Faggeto Lario, intorno alle 16 del 22 aprile 2021. L'uomo probabilmente ha perso il controllo della macchina a causa di un malore e ha sbandato sfondando la ringhiera a bordo strada e cadendo per alcuni metri. Nonostante il malore e l'incidente il conducente è riuscito a uscire da solo dall'abitacolo. Il 118 lo ha soccorso e portato all'ospedale per accertamenti.