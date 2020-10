Como, si schianta contro il palo della luce in tangenziale

Incidente poco prima dell'alba in viale Innocenzo XI a Como.Un'auto si è schiantata contro un palo della luce e lo ha abbattuto. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la carreggiata e il palo dell'illuminazione in attesa che la ditta che si occupa della manutenzione degli impianti di illuminazione intervenga per riparare il danno. Non si segnalano feriti.

