Incidente a Oltrona, moto contro un'auto che usciva da un cancello: grave 48enne

Grave incidente ieri venerdì 31 maggio a Oltrona di San Mamette. Erano circa le 18 quando sulla Provinciale un'auto e una moto si sono scontrate. Il motociclista, un 48enne di Beregazzo, versa in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso dall'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia all'ospedale Sant'Anna, dove lotta per la vita in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto poco prima della rotatoria per Appiano Gentile. Secondo le primissime ricostruzioni dei carabinieri di Appiano Gentile, che si sono occupato dei rilievi, un uomo alla guida di una Mini stava uscendo da un cancello per immettersi in strada, sulla Provinciale. Nella manovra non avrebbe visto la moto guidata dal 48enne e l'impatto è stato inevitabile e violento. Il motociclista è stato sbalzato per diversi metri sull'asfalto. Le sue condizioni sono parse subito molto gravi. In aggiornamento.