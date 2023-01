Frontale sulla Novedratese: una donna è in fin di vita

Drammatico incidente a Carugo lungo la strada provinciale SP32 (Novedratese). Due auto si sono scontrate frontalmente. A causa del violento schianto una donna di 51 anni ha riportato ferite e lesioni gravissime ed è stata trasportata d'urgenza da un'ambulanza all'ospedale Sant'Antonino di Cantù dove è ricoverata in fin di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non si conoscono i dettagli della dinamica. per ora di certo c'è che le due vetture - una Fiat 500 e una Ford Ka - procedevano nelle opposte direzioni quando è avvenuto l'impatto frontale.