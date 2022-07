Incidente nella notte, moto si schianta contro un palo: grave 58enne

È ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente della notte scorsa a Orsenigo, sulla ss342. Un uomo di 58 anni in moto è andato a sbattere contro un palo della luce ed è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto nei pressi di una rotonda intorno alle 2. Si pensa che l'uomo abbia perso il controllo del mezzo e non sembrano, al momento, coinvolti altri veicoli. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 in codice rosso e l'uomo è stato portato in condizioni molto gravi all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove è arrivato in codice rosso intorno alle tre di notte, dopo che sul posto è stato stabilizzato dai soccorritori. Al momento è in prognosi riservata. Sul posto anche un'auto medica e i carabinieri.