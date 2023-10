Non è in pericolo di vita la ragazza che è finita contro il il guard rail sulla Statale 36

Grande spavento questa notte per una ragazza di 24 anni che alla guida della sua auto è finita ontro il guard rail della Statale 36. L'incidente, le cui cause e dinamiche sono al vaglio delle forse dell'ordine, è avvenuto poco dopo le 3.30 della notte tra sabato 21 e domenica 22 ottobre.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Monza - distaccamento di Seregno - con l'Aps (Autopompa serbatoio) e un'ambulanza. Gli agenti della Polstrada di Milano hanno invece proceduto con gli opportuni rilievi per cercare di risalire alle cause del brusco impatto.

La ragazza è stata infine trasportata in codice giallo all'ospedale San Gerardo dove è arrivata alle 4.40 del mattino. Non sarebbe in pericolo di vita.