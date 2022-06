Auto ribaltata nella notte sull'autostrada A9: ferite tre donne

Era circa l'una di notte (tra il 9 e il 10 giugno) quando i vigili del fuoco di Como sono stati allertati per intervenire sull'autostrada A9, all'altezza dell'uscita di Lomazzo Nord, a causa di un'auto ribaltata. Su Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'incidente era segnalato come codice rosso ma fortunatamente una volta intervenuti i soccorsi del 118 i tre feriti, tre donne di 33, 26 e 31 anni, non erano in pericolo. Sono comunque state trasportate all'ospedale di Saronno per dei controlli.