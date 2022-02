Incidente nella notte a Nesso, furgone contro un muro: un ferito grave

Grave incidente a Nesso poco dopo le ore 2 del 17 febbraio 2022. Un furgone è andato a sbattere contro un muro a lato strada mentre percorreva la cosiddetta Lariana (Ss583). A causa dell'urto una delle due persone a bordo del mezzo è rimasta incastrata nell'abitacolo ed è stata estratta dai vigili del fuoco. Si segnala almeno un ferito grave. Sul posto oltre all'ambulanza del Sos di Canzo e a due automediche è intervenuto l'elicottero dell'elisoccorso del 118 di Como che ha trasportato il ferito più grave in codice rosso all'ospedale Circolo di Varese, mentre l'altro ferito è stato portato in ambulanza all'ospedale di Erba in codice giallo. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente.