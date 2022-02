Incidente in via Napoleona: due feriti

Inciddente nella serata del 2 febbraio 2022 in via Napoleona a Como. Poco prima delle ore 22 due auto con a bordo una ragazza di 21 anni e un uomo di 55 si sono scontrate. Lo schianto è stato pressoché frontale e i due conducenti sono rimasti feriti in modo piuttosto serio, anche se sembra che nessuno dei due versi in gravi condizioni e sia in pericolo di vita. La strada è stata chiusa per consentire lo svolgimento dei primi soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un'automedica e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto stradale. Il traffico è stato fatto poi defluire con senso unico alternato. La dinamica è al vaglio della polizia locale di Como. Sia l'uomo che la ragazza sono stati trasportati rispettivamente agli ospedali di Erba e Cantù.