Incidente tra due moto sul viadotto dei Lavatoi: due feriti e caos traffico

Incidente tra due moto questa mattina 6 giugno 2024 intorno alle 7.30 sul viadotto dei Lavatoi a Como. Due uomini di 37 e 41 anni i feriti, trasportati in ospedale, uno al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, l'altro al Fatebenefratelli di Erba. Entrambi hanno riportato ferite ma non sarebbero in pericolo di vita (codice giallo). Per permettere i soccorsi la strada è rimasta bloccata per circa un'ora e di conseguenza, essendo anche un orario già di per se impegnativo per il traffico, ci sono stati molti disagi. La coda, come riferito da alcune persone in viaggio, partiva dall'Esselunga di Lipomo fino al luogo dell'incidente.