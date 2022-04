Incidente a Valbrona: morto motociclista di 29 anni

Incidente mortale a Valbrona. Un motociclista di 29 anni è deceduto dopo essere rimasto coinvolto in una caduta la cui dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Como. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 in via Vittorio Veneto. Le condizioni del 29enne sono apparse subito disperate. Sul posto è intervenuto l'elicottere del 118 di Milano e un'ambulanza della Croce Rossa di Asso. Inutili le manovre di rianimazione. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Il ragazzo era nato e residente a Monza.