Incidente in moto a Turate, è morto Riccardo Legnani: aveva 23 anni

Tragedia sulle strade di Turate. Erano circa le 21.30 di mercoledì 26 giugno quando il giovane 23enne stava percorrendo via Cavour, a bordo di una Ducati Monster 900. Secondo le primissime informazioni il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo dopo un sorpasso. Secondo quanto appreso tra la moto e il camion che aveva superato non vi sarebbe stato alcun urto o contatto. I carabinieri di Cantù stanno ricostruendo l'accaduto e non sono ancora chiare le dinamiche del terribile incidente in cui ha perso la vita Riccardo Legnani. Il giovane di Rescaldina è stato portato all'ospedale di Varese dall'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia dove dopo un giorno in rianimazione purtroppo è deceduto nella giornata di ieri. Era un ragazzo sportivo, appassionato di motori e aveva praticato pallanuoto ad Arese.