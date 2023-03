Incidente in moto sulla Regina, un ferito grave. Elisoccorso in codice rosso

Erano le 20.30 di ieri sera, sabato 4 marzo quando sulla Regina all'altezza di Brienno c'è stato un incidente che ha visto coinvolte un'auto e una moto. Non si conoscono ancora le dinamiche del sinistro ma il motociclista, caduto rovinosamente in terra sarebbe gravissimo. I soccorsi sono infatti scattati in codice rosso ed è decollato anche l'elisoccorso da Sondrio. Intervenuti i carabinieri e l’ambulanza della Croce Rossa di San Fedele Intelvi.

L'uomo stava viaggiando in direzione Como. È stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Varese (dove è arrivato intorno alle 23) dopo essere stato stabilizzato a lungo sul posto. In aggiornamento.