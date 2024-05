Incidente in moto sulla provinciale: morto un uomo di 60 anni

Terribile incidente ieri 22 maggio a Clanio con Osteno sulla Strada Provinciale 14, poco dopo le 19. Il motociclista, un uomo di 60 anni, Davide Trivelli di Corrido, stava andando verso Osteno in un tatto in discesa quando per motivi ancora da stabilire, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato, è caduto dalla moto.

Quando sul posto sono arrivati i soccorritori il 60enne era privo di sensi e le sue condizioni sono sembrate subito gravi. Sul posto, in codice rosso, i soccorsi del 118 Areu con ambulanza della Croce Azzurra, auto medica e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che dovranno chiarire le dinamiche dell'incidente. La moto sarebbe finita contro un’auto che arrivava in senso opposto.Dopo le prime cure sul posto il 60enne è stato portato in condizioni critiche ospedale dall'elicottero, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare ed è morto poco dopo.