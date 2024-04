Tragedia sulle strade di Como, morto motociclista di 57 anni

Il terribile incidente venerdì sera 19 aprile intorno alle 22.45 in via Canturina: il motociclista di 57 anni avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra. Non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. Sul posto, oltre alla polizia Locale per i rilievi, erano arrivati i soccorsi del 118 con l'ambulanza della Croce Rossa e l'auto medica e le condizioni dell'uomo erano parse subito molto gravi. Purtroppo il centauro è deceduto nella giornata di ieri 20 aprile per i traumi riportati. Si chiamava Luca Casali e viveva a Como. Quando è avvenuto l'incidente stava rientrando a casa.