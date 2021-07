Incidente a Monguzzo, schianto tra auto e moto: due ragazzi feriti gravi

Grave incidente a Monguzzo intorno alle ore 18 dell'11 luglio 2021. Un'auto e una moto di grossa cilindrata con a bordo un ragazzo e una ragazza si sono scontrate mentre lungo la SP 41. I due giovani in sella alla due ruote sono stati disarcionati e sbalzati a terra. La caduta è stata rovinosa per entrambi e hanno riportato seri traumi. Sono stati soccorsi in codice rosso dalle squadre del 118 ma vista la gravità è stato richiesto l'intervento di ben due elisoccorsi - Como e Bergamo - per trasportarli velocemente in ospedale dopo le prime cure prestate sul posto. I due feriti sono stati portati rispettivamente all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia e all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto di strada interessato dall'incidente.