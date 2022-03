Lazzate, si schianta in moto: grave ragazzo di Cermenate

Un ragazzo di 16 anni residente a Cermenate è rimasto ferito in modo grave dopo essersi schiantato in moto contro un new jersey di cemento. L'incidente è avvenuto a Lazzate intorno alle ore 19 del 12 marzo 2022. Il ragazzo era in sella alla sua Honda CFR 250 quando ha sbattuto contro il blocco di cemento che adiacente alla cancellata di ferro che delimita il campo base, ormai in disuso, dell'A36 Pedemontana.

la dinamica è al vaglio carabinieri della stazione di Seveso intervenuti sul posto. Il 16enne era alla guida della moto di proprietà del padre e indossava il casco. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi. Sul posto anche l'eliambulanza che ha trasportato il giovane all'ospedale Niguarda in codice rosso per trauma cranico. Le sue condizioni sono gravissime.