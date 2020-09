Scontro tra moto a Lanzo d'Intelvi: due feriti

Incidente a Lanzo d'Intelvi poco prima delle ore 16.30 del 5 settembre 2020, lungo la strada provinciale sp23. Due moto si sono scontrate. Nello scontro sono rimaste due persone che sono state soccorse da due ambulanze. E' intervenuto anche l'elicottero del 118 di Brescia. Le due persone ferite non dovrebbero essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada. Infatti, sulla carreggiata si è riversato liquido oleoso perso dalle moto incidentate.

