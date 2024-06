Tragedia a Cantù per un incidente in moto: morto un uomo di 58 anni

Terribile incidente oggi lunedì 24 giugno a Cantù in via Como, sulla Sp36. I soccorsi sono scattati in codice rosso poco dopo le 15. Sul posto oltre all'ambulanza e all'auto medica anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo le primissime informazioni trapelate si tratterebbe di una caduta dalla moto e il centauro, un uomo di 58 anni, sarebbe morto sul colpo. Si attendono le ricostruzioni ufficiali. Inevitabili le ripercussioni sul traffico in zona. Articolo in aggiornamento.