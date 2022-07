Drammatico incidente sulla Regina: grave una donna in moto

Gravissimo incidente stradale questa sera, domenica 17 luglio, alle 20, sulla statale Regina a Brienno. Nel sinistro è rimasta coinvolta una giovane donna che è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni per le ferite riportate nell’impatto tra la moto e un'auto. La donna viaggiava in moto con un’altra persona,entrambi i mezzi procedevano dal lago verso Como.

Sul posto sono intervenuti in codice rosso gli operatori dell’elisoccorso che hanno calato sul posto il personale sanitario. Inoltre sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa, i vigili del fuoco e i carabinieri per gli accertamenti del caso.